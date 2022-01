Plus

Ab Sonntag wird Österreich von Deutschland wieder als Hochrisikogebiet eingestuft. Nicht geimpfte oder genesene Rückkehrer müssen in Quarantäne. Die Regelung gilt auch für Kinder ab sechs Jahren, was Tourismusministerin Köstinger (ÖVP) sauer aufstößt. Auch Tirols LH Platter fordert in dieser Hinsicht eine Lösung.