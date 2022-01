Zu spät fürs Krankenhaus: Kind kam in Linienbus zur Welt

Rio – In der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro erblickte ein Kind in einem Bus das Licht der Welt. Die Mutter, die es mit den Öffentlichen nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus schaffte, habe bei der Geburt Hilfe von den anderen Passagieren bekommen. Wie das brasilianische Nachrichtenportal G1 berichtete, feuerten die Fahrgäste den Busfahrer an, sich zu beeilen, um noch das nächste Krankenhaus zu erreichen. Doch der Linienbus 867 schaffte es nicht rechtzeitig.