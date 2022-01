5:3 in Fehervar: in der Fremde glänzen die Innsbrucker Haie

Innsbruck – Nach der 0:4-Heimpleite gegen Fehervar und fünf Niederlagen in Serie waren die Innsbrucker Haie gestern nur 48 Stunden später in Ungarn auf Wiedergutmachung aus. Und die gelang mit einem 5:3-Auswärtssieg, dem zehnten Erfolg beim insgesamt 15. Saison-Spiel in der Fremde.