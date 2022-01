Handwerk hadert mit der vierten Welle

Wien – Der vierte Corona-Lockdown hat den Aufschwung in Gewerbe und Handwerk ausgebremst, dazu kommen steigende Kosten bei Material und Energie sowie der Fachkräftemangel – so das Fazit der Branchenvertreter in der Wirtschaftskammer. Auf das Vor-Corona-Niveau würden drei Mrd. Euro fehlen. Die Betriebe „starten mit extrem hoher Verunsicherung und mehrheitlich negativen Erwartungen in das neue Jahr“, erklärte Spartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster.