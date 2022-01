Bergbahnen St. Johann gehen an Pletzer

St. Johann i. T. – Die Bietergemeinschaft rund um die Pletzer-Gruppe, die MIC-Marbach-Group und Autobus Oberbayern hat es geschafft. Die rund 68 Prozent der Anteile an den Bergbahnen St. Johann gehen nicht wie geplant von der schwedischen SkiStar an die Schultz-Gruppe, sondern an die Bietergemeinschaft. „Um 14 Uhr haben wir den Vertrag mit der Anwältin von SkiStar in St. Johann unterschrieben. Der Verkaufspreis wurde bereits überwiesen“, freut sich Pletzer. Wie berichtet, hatte der Aufsichtsrat der Bergbahnen St. Johann dem Vertrag mit Schultz nicht zugestimmt, die Schweden daraufhin Aufsichtsratsvorsitzenden Stefan Seiwald gefeuert und einen neuen Geschäftsführer eingesetzt.