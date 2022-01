Strafmaßverkündung für Ghislaine Maxwell auf 28. Juni festgelegt

© US Attorney Office via www.imago-images.de

New York – Nach dem Schuldspruch gegen die Ex-Partnerin des gestorbenen US-Multimillionärs Jeffrey Epstein soll das Strafmaß für Ghislaine Maxwell am 28. Juni verkündet werden. Das legte die New Yorker Richterin Alison Nathan am Freitag fest, wie aus vorliegenden Gerichtsdokumenten hervorgeht. Gleichzeitig wird allerdings weiter darüber verhandelt, ob der Prozess wegen umstrittener Äußerungen eines Jurors in Interviews nach der Verurteilung neu aufgelegt wird.