BMW setzt auf Ton, Farbe und Ausdauer

Las Vegas – Mit klassischen Glücksspielen hat die BMW Group wenig am Hut, der Konzern ist dennoch gern in der Roulette- und Einarmige-Banditen-Metropole Las Vegas zugegen. Jedenfalls am Jahresanfang, wenn die Consumer Electronics Show ein hohes Maß an Publizität in Aussicht stellt. Autoproduzenten nehmen diese Gelegenheit gerne wahr, um auf ihre Entwicklungen hinzuweisen, BMW hat davon gleich drei in diesem Jahr mitgebracht.