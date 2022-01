„Jemand hat Ihre Bilder hochgeladen“: Polizei warnt vor betrügerischer SMS

Immer wieder versuchen Betrüger via SMS an Zugangsdaten und Passwörter zu gelangen.

Innsbruck – Noch immer sind betrügerische SMS im Umlauf, mit denen Kriminelle probieren, an persönliche Daten zu gelangen. Zuletzt waren vor allem gefälschte Benachrichtigungen betreffend angeblich „nicht zugestellter Pakete“ oder „verpasster Sprachnachrichten“ in Umlauf.

Aktuell verschicken die Betrüger SMS, in denen behauptet wird, „jemand hat Ihre Bilder hochgeladen“ oder „Ihr Gesicht ist in diesem Video ersichtlich“.

Wer den Link in der SMS anklickt, landet meist auf einer gefälschten Internetseiten. Dort werden dann sensible Daten (Zugangsdaten, Passwörter etc.) abgefragt – oder es wird die Installation einer Schadsoftware aktiviert, die die Daten der Nutzer ausspioniert.