23-Jähriger bedrohte 17-Jährigen in Wels mit Machete und Gaspistole

Wels – Ein 23-jähriger Linzer soll am Freitagnachmittag einen 17-Jährigen in einem Welser Park mit einer Machete und einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Grund für den Ausraster waren begehrliche Blicke, die der Jüngere aus Wels auf die Freundin des 23-Jährigen am Linzer Hauptbahnhof am Vormittag geworfen haben soll. Die beiden Männer verabredeten sich daraufhin im Welser Park, um die Sache zu klären, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.