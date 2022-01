Aus Corona-Quarantäne zum Sieg: Kriechmayr triumphierte in Wengen

Zum zweiten Mal in seiner Karriere gewann Vincent Kriechmayr am Samstag die prestigeträchtige Lauberhorn-Abfahrt in Wengen. Der ÖSV-Star setzte sich vor Beat Feuz (SUI) und Dominik Paris (ITA) durch und feierte seinen zehnten Weltcupsieg. Dabei musste der Oberösterreicher diese Woche lange um sein Antreten zittern, durfte nur aufgrund eines Jury-Entscheids überhaupt an den Start gehen.