„Klimarat der Bürgerinnen und Bürger" nahm seine Arbeit auf

Wien – In einem Wiener Hotel hat am Samstag der „Klimarat der Bürgerinnen und Bürger" begonnen. Er wurde als Reaktion auf das Klimavolksbegehren initiiert. 100 per Zufallsprinzip ausgewählte Menschen treffen sich dabei sechs Wochenenden lang alternierend in Wien und in Salzburg, um als „Mini-Österreich" umweltpolitischen Zukunftsfragen zu besprechen und Empfehlungen an die Politik abzugeben.