26-jährige Skifahrerin nach Zusammenstoß in Schattwald schwer verletzt

Schattwald – Samstagmittag verletzte sich in Schattwald eine 26-jährige Skifahrerin schwer, als sie mit einer weiteren Skifahrerin zusammenstieß. Die Deutsche hatte direkt an der Talstation der Wannenjochlifte angehalten, als eine 38-Jährige, die mit ihren beiden Kindern in Richtung Talstation unterwegs war, mit ihr kollidierte.