Mehrere Skiunfälle mit Schwerverletzten in Tiroler Skigebieten

Ein 29-Jähriger wurde in der Zillertal Arena schwer verletzt.

Innsbruck – Am Samstag kam es bei schönstem Wetter erneut zu zahlreichen Skiunfällen in den Tiroler Skigebieten. Einige Schwerverletzte mussten dabei mit Notarzthubschraubern geborgen werden.

In der Zillertal Arena passierte am Samstag gegen 13 Uhr ein Unfall im Bereich der "Astner Brücke". Einen 29-Jährigen dürfte es dabei ausgehoben haben, worauf er in weiterer Folge über den Pistenrand stürzte und schwer verletzt liegen blieb.