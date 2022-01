Landesbauernrat verschoben, in Pfarren wird ohne Wahlkampf gewählt

Die Pfarrgemeinderäte fordern mehr Mitbestimmung, am 20. März wird in den Pfarren gewählt.

Der Landesbauernrat steht derzeit unter keinem guten Stern – er muss neuerlich verschoben werden. War es der 4. Lockdown im Dezember, so türmt sich jetzt die Omikron-Welle auf. Der 29. Jänner war nicht zu halten, der nächste Anlauf erfolgt am 12. März. Im Mittelpunkt steht dabei die Wahl des Bauernbundobmanns, für diese wurde erneut der amtierende Obmann und Agrarreferent LHStv. Josef Geisler vorgeschlagen. Gewählt werden auch seine drei Stellvertreter, mit der Imster Bezirksbäuerin Andrea Lechleitner soll erstmals eine Frau in diese Funktion gewählt werden. Thomas Schweigl und Elmar Monz stellen sich als Geisler-Vizes ebenfalls der Wiederwahl.