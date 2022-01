Großeinsatz der Feuerwehren in Going: Haus stand in Vollbrand

Going – Die Feuerwehren wurden Samstagabend zu einem Vollbrand eines Hauses in Going alarmiert. Das Gebäude war an drei Deutsche vermietet. Die Männer beheizten ab 10 Uhr den Kachelofen im Wohnzimer im Erdgeschoss durchgehend mit Holzscheiten, ehe sie das Haus gegen 13.30 Uhr verließen. "Laut derzeitigen Ermittlungen kann davon ausgegangen werden, dass das Feuer im oberhalb befindlichen Wohnzimmer ausgebrochen ist und sich von dort ausgebreitet hat," teilte die Polizei mit.