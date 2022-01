Münster-„Tatort" wird heute 20 Jahre alt: Wenn der Ermittler ein Blackout hat

Münster/Wien – Im neuen Münster-„Tatort" hat Kommissar Thiel (Axel Prahl) mit einem totalen Blackout zu kämpfen. Die Jubiläumsfolge beginnt mit einem bösen Erwachen: Als Thiel in einem Hotelzimmer die Augen öffnet, kann er sich an nichts erinnern. Was ist in der letzten Nacht passiert? Warum schmerzt sein Körper? Und weshalb sitzen der Rechtsmediziner Boerne (Jan Josef Liefers) und ein Plüsch-Koala an seinem Bett? „Des Teufels langer Atem" ist am 16. Jänner (20.15 Uhr) in ORF 2 zu sehen.