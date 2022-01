Unterwegs in Jandls Sprachhöhle am Wiener Volkstheater

Wien – Mit „Danke, sonst geht’s“ beendet Ernst Jandl sein 1977 verfasstes Gedicht „von zeiten“, dessen mit „sein das heuten tag sein es ein scheißen tag“ beginnende Deklamation eines Unbehagens haarscharf in ein Heute sticht, das in Bälde den zweiten Jahrestag einer unsäglichen Pandemie begeht.

Diesen Text, in schillernder Sprach-Bildlichkeit, in „humanistää!“ einzuflechten, ist nur eine der vielen klug gewählten Einschlüsse dieses Theaterabends. Während am Ring noch das Finale einer Anti-Corona-Kundgebung wummert, hebt sich am Volkstheater der Vorhang zu einem Fest der sprachskeptischen Sprachkunst, die so schnörkellos-brutal wie ironisch-liebevoll wohl nur der große österreichische Dichter Ernst Jandl beherrschte. Willkommen im Guckkasten-kleinen Esszimmer, in dem „er“ und „sie“ aus Jandls Sprechoper „Aus der Fremde“ (1978), den Konjunktiv feiernd, eine „chronik der laufenden ereignislosigkeit“ erstellen, geprägt von einer Schaffenskrise, mit der „er“, der Schriftsteller, zu kämpfen hat.