BM Weirathers „Alle für Imst“: Zusammenhalt, Park & Ride und Wohnraum

Für Weirather steht an erster Stelle die Stärkung von „Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt in der Stadt“. Er verweist darauf, dass die Stadt seit 2010 um 14 Prozent gewachsen sei. Dem entsprechend gehe es um ein leistbares Wohnangebot ebenso wie um die Versorgungssicherheit. Insbesondere betont er die Wichtigkeit der Entwicklung des Decorona-Areals, die innerhalb seines Teams unbestritten ist. Besondere Bedeutung kommt auch dem Ausbau von Park & Ride am Imster Bahnhof zu. Die Planungen liegen vor.