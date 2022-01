Neue Ombudsstelle soll bei Zahlungsproblemen helfen

Die Ombudsstelle ist im Bundesministerium angesiedelt und via E-Mail und Telefon aus ganz Österreich erreichbar. „Ich finde es wichtig, eine Unterstützungsleistung anzubieten, sodass Zahlungsschwierigkeiten nicht zu einer dauerhaften Überschuldung ausarten“, sagte Konsumentenschutzminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Für Verzugszinsen und andere Kosten gebe es zum Schutz der Konsumenten zwar zahlreiche gesetzliche Beschränkungen, an die sich die Banken in der Praxis aber nicht immer halten würden, wie zahlreiche Urteile des Obersten Gerichtshofes aus den letzten Jahren zeigen. Die Ombudsstelle soll daher auch die Rechtsdurchsetzung in diesem Bereich verbessern.