PCR-Test-Wechsel findet auch in Tirol statt, 26 Klassen im Heimunterricht

Innsbruck – In Österreich, so auch in Tirol, soll an den Schulen ab heute ein Wechsel des Covid-Testregimes erfolgen. Folglich sollen wöchentlich zweimal PCR- und einmal Antigen-Tests erfolgen. In Tirol montags Antigen- und dienstags wie donnerstags PCR-Tests. Das soll auch nach dem PCR-Test-Fast-Zusammenbruch Ende letzter Woche der Fall sein, versicherte das Bildungsministerium am Freitag.