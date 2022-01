Seilbahnausfall in Italien: 100 Skifahrer in Sicherheit gebracht

Rom – Etwa 100 Skifahrer mussten am Sonntagnachmittag wegen einer technischen Störung an der Seilbahn des Apenninbergs Catria in der mittelitalienischen Provinz Pesaro Urbino in Sicherheit gebracht werden. Die Ursache war ein Fehler in einer elektronischen Karte, der kurz nach 18 Uhr auftrat und den Lift zum Stillstand brachte. Die Wintersportler mussten in der Kälte und Dunkelheit auf Hilfe warten, berichteten italienische Medien.