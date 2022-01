Impfpflicht und ihre Hürden: „Tirol live“ heute ab 18 Uhr auf TT.com

Bei „Tirol live“ geht es heute um die geplante Impfpflicht. Aus der Tiroler Ärzteschaft mehren sich kritische Stimmen. Ein „Netzwerk aus rund 600 österreichischen ÄrztInnen“ hat sich am Freitag in einem offenen Brief an die Nationalratsabgeordneten gegen die Impfpflicht ausgesprochen. Die Ärztekammer bringt das in Bedrängnis. Sie ist auf Regierungslinie. Was der Tiroler Ärztekammer-Präsident Artur Wechselberger dazu sagt, erfahren Sie heute ab 18 Uhr auf TT.com