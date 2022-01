Interne Ermittlungen: Johnson sagt zu „Partygate“ aus

London – Boris Johnson möchte die Wogen glätten. Der britische Regierungschef, der sich zuletzt bereits öffentlich wegen Verstößen gegen die Corona-Vorschriften in seinem Amtssitz entschuldigt hatte, steht weiterhin massiv in der Kritik. Falls der Bericht Johnson schweres Fehlverhalten vorwirft, könnte auch das Auswirkungen auf seine politische Zukunft haben. Wie der Daily Telegraph berichtete, sagte der britische Premier heute vor der hohen Beamtin Sue Gray, zu den Vorwürfen aus. Der Bericht Grays wird nun mit Spannung erwartet.

Der Daily Mirror berichtete am Montag, der Premier habe in einem weiteren Fall die von seiner Regierung vorgegebenen Corona-Regeln gebrochen.

Wie die Zeitung The Times berichtete, will Johnson mit mehreren Personalwechseln in der Downing Street und der Erfüllung populistischer Forderungen die Gemüter beruhigen. Dadurch hofft er seine Partei wieder hinter sich vereinen zu können. Dazu zählt unter anderem ein härteres Vorgehen gegen Migranten. Wie The Times berichtete, könnte das Militär gegen Flüchtlinge eingesetzt werden, die illegal den Ärmelkanal überqueren. Asylsuchende sollen in Drittstaaten wie Ghana oder Ruanda gebracht werde, bis über ihren Antrag entschieden sei. Auch die Gebühren für den öffentlichen Rundfunk sollen nach diesen Plänen zunächst eingefroren und 2027 abgeschafft werden. (APA)