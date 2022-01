Anzeigen nach Fahrzeugkontrollen auf Tiroler Autobahnen

Münster, Nößlach – Bei einer Fahrzeug- und Lenkerkontrolle am Samstagmorgen, zog die Landesverkehrsabteilung einen Sattelanhänger aus dem Verkehr. Bei der Kontrolle auf einem Autobahnparkplatz in Münster, stellten die Beamten schwerste technische Mängel fest. Aufgrund der Mängel am Fahrzeug wurde das Kennzeichen des Sattelanhängers noch vor Ort abgenommen. Der 32-jährige ukrainische Lenker und der Zulassungsbesitzer des Lkws werden nun an der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.