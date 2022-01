Wetterchaos im Süden Schwedens: 15.000 Haushalte ohne Strom

Kalmar – Starker Sturm und eisige Temperaturen haben im Süden Schwedens in der Nacht auf Montag für Verkehrschaos und weitreichende Stromausfälle gesorgt. In der Früh waren rund 15.000 Haushalte ohne Strom, wie die schwedische Nachrichtenagentur TT unter Berufung auf die Versorger meldete. Einige Stunden zuvor waren sogar rund 25.000 Stromkunden zeitweise vom Netz abgeschnitten.

Viele Zugverbindungen in den südlichen Regionen wurden vorsichtshalber gestrichen - weil Bäume auf die Gleise fallen könnten, wie es hieß. Umgestürzte Bäume blockierten in der Nacht und am frühen Morgen auch etliche Straßen, wie der schwedische Sender SVT berichtete. Auch einige Brücken wurden gesperrt. Bis 8 Uhr Ortszeit riet die schwedische Polizei Bürgerinnen und Bürgern, wenn möglich zu Hause zu bleiben. Auch danach sollten sie sich vorsichtig verhalten. Größere Unfälle soll es Medienberichten am Morgen zufolge jedoch bisher nicht gegeben haben. (APA/dpa)