Tödlicher Skiunfall in Frankreich: Kinderleiche wird obduziert

Bonneville – Nach einem tödlichen Skiunfall in den französischen Alpen haben Fachleute die Leiche der gestorbenen Fünfjährigen obduziert. Die Untersuchung fand am Montagvormittag statt, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Bonneville mitteilte. Die Staatsanwältin wollte am Vormittag Vorermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen den Unfallfahrer einleiten. Im Laufe des Tages sollte der Mann, der in den Vierzigern ist, einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.