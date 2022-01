Causa Wolf: Hausdurchsuchung bei zuständiger Beamtin

Die WKStA hatte am 20. Dezember bekanntgegeben, dass es mehrere Hausdurchsuchungen und eine Sicherstellung in einem Finanzamt gab. Laut zackzack.at sei es am 20. Dezember bei der Finanzbeamtin zu einer Durchsuchung ihres Büros und ihres Hauses gekommen. Diensthandy und Privathandy in entsperrtem Zustand sowie zwei Laptops, ein Tablet und fünf Taschenkalender seien sichergestellt worden. Dabei habe die Beamtin in ihrem Privathaus "ein Aktenkonvolut aus dem Abstellraum im Erdgeschoß übergeben", zitiert das Online-Magazin aus dem Akt. Darin sei es um den Steuerakt von Wolf gegangen. Eine Aussage habe die Beschuldigte verweigert.