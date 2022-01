Johnsons Frontalattacke: Gebühren finanzierte Medien als Sündenbock

Die britische Kulturministerin Nadine Dorries will die öffentliche Finanzierung der BBC abschaffen. © AFP/Scarff

Von Benedikt von Imhoff, dpa

London – Der BBC geht es an den Kragen. Schon in wenigen Jahren könnte das Gesicht des öffentlich-rechtlichen Senders, weltweit ein Beispiel freier und fairer Berichterstattung, völlig anders aussehen. Die britische Kulturministerin fordert nun eine Umstrukturierung der Finanzierung. Wie seit längerem von konservativen Politikern und Medien gefordert, will die britische Regierung die BBC in einen teilprivatisierten Sender verwandeln - und das im 100. Jahr des Bestehens.

"BBC-Beiträge abschaffen"

Kulturministerin Nadine Dorries kündigte am Wochenende an, die Axt am gebührenfinanzierten Geschäftsmodell anzusetzen. "Die Tage sind vorbei, an denen älteren Menschen mit Haftstrafen gedroht wird und Gerichtsvollzieher an Türen klopfen", twitterte sie mit Verweis auf ein häufig gehörtes, aber nicht zu belegendes Vorurteil. "Es ist vorbei für die BBC, wie wir sie kennen", zitierte die Zeitung Mail on Sunday einen "Verbündeten" von Dorries.

Die Beiträge von jährlich derzeit 159 Pfund (aktuell 190,40 Euro) sollen eingefroren werden - das würde den Sender mittelfristig Milliarden kosten. Und wenn das bisherige Gebührenmodell 2027 ausläuft, könnte es nach Dorries Plänen sogar ganz abgeschafft werden. Damit gienge es der BBC an die Substanz: Die Beiträge in der Höhe von derzeit 3,2 Milliarden Pfund im Jahr sind mit Abstand der wichtigste Pfeiler für die Finanzierung des Senders. Begründet wird die geplante Reform mit dem Aufstieg von Streamingdiensten wie Netflix oder Abo-Modellen wie YouTube. Die Folge: Tausende Jobs müssten gestrichen und mehrere Programme und Spartenkanäle dichtgemacht werden.

Ablenkungsmanöver

Doch Kritiker der britischen Regierung vermuten ganz andere Gründe für die jähe Attacke. Premierminister Boris Johnson wolle damit von seiner "Partygate"-Affäre um Lockdown-Feiern in seinem Amtssitz ablenken. Der Skandal sorgt seit Wochen für Schlagzeilen und hat Johnsons Beliebtheit massiv geschadet. Die Opposition und auch mehrere konservative Abgeordnete fordern seinen Rücktritt. Mit Spannung wird ein interner Ermittlungsbericht erwartet.

Wie The Times berichtete, will Johnson mit mehreren populistischen Vorhaben zum Befreiungsschlag ansetzen und auch seine Partei wieder hinter sich vereinen. Dazu zählten ein Ende der Corona-Regeln in England sowie ein schärferes Vorgehen gegen Migranten - und die BBC-Reform. Kulturministerin Dorries, die 2012 mit einer Teilnahme im britischen "Dschungelcamp" für Aufsehen sorgte, gilt als eine der loyalsten Unterstützerinnen von Johnson.

Die Opposition ist empört. Labour-Expertin Lucy Powell warf der Regierung "Kulturvandalismus" vor. "Dies ist Teil einer Ablenkungsstrategie, um allen außer sich selbst die Schuld zu geben", sagte Powell am Montag dem Sender Talk Radio. Diejenigen, die über Johnsons Regelbrüche berichten, sollten bestraft werden, während der Premierminister straffrei davon kommen wolle. Mehrere Tories hatten der BBC vorgeworfen, in der Affäre absichtlich negativ über Johnson zu berichten. Der Abgeordnete Michael Fabricant verglich die Berichterstattung sogar mit einem Umsturzversuch.

BBC nicht Fehlerfrei

Klar ist: Die BBC ist nicht frei von Fehlern. Erst vergangenes Jahr musste sie sich für einen Skandal um das berühmte Interview mit Prinzessin Diana entschuldigen, in dem sie 1995 die Affäre ihres damaligen Mannes Prinz Charles mit Camilla Parker-Bowles offenlegte. BBC-Reporter Martin Bashir setzte gefälschte Dokumente ein, um Zugang zur Queen-Schwiegertochter zu erhalten. Später vertuschte die BBC das Fehlverhalten. Auch die Informationspolitik im Missbrauchsskandal des Starmoderators Jimmy Savile hatte für Schlagzeilen gesorgt. Nach seinem Tod 2011 kam heraus, dass Savile jahrelang Kinder und Jugendliche missbraucht hatte, unter anderem in den Räumen der BBC.

In der Pandemie wurden die Bildungsprogramme des Senders lautstark gelobt. Zudem gilt der Sender seit Jahrzehnten als "soft power", der britische Werte wie Demokratie und Meinungsfreiheit in alle Ecken der Erde transportiert. Das sehen Medienexperten nun von den Regierungsplänen bedroht.

Dorries Pläne würden den Sender enorm beschädigen, berichtete der Guardian unter Berufung auf BBC-Quellen. Das Vorhaben gefährde beliebte Dramen, Dokumentationen und auch den internationalen Dienst. Trotz sinkender Einnahmen sah sich der Sender mit mehreren TV-Kanälen und Radiosendern zuletzt wieder auf Kurs. Das liegt auch an einem umfassenden Sparprogramm. Tausende Jobs wurden nicht neu besetzt, die Gehälter berühmter Moderatoren wie Ex-Fußballer Gary Lineker deutlich gesenkt.