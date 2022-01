Zwei Erdbeben in Afghanistan forderten mindestens 26 Tote

Herat – Bei zwei Erdbeben in Afghanistan sind nach Behördenangaben mindestens 26 Menschen getötet worden. Sie seien von den einstürzenden Dächern ihrer Häuser in der westlichen Provinz Badghis verschüttet worden, teilten die Provinzbehörden mit. Unter den Opfern im Bezirk Kadis seien auch vier Kinder. Zudem gebe es mehrere Verletzte.

Mehr als 100 Häuser seien in den Bezirken Kadis, Mukur, Ab Kamari und Jawand zerstört worden. Das sagte der Chef der Abteilung Information und Kultur in der Provinz Badghis im Nordwesten des Landes am Montag, Bas Mohammed Zarwari. Am schwersten habe es den Bezirk Kadis getroffen. Die Zahl der Opfer sei eine vorläufige und könne weiter steigen.