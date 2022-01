41-Jähriger in Telfs bei Sturz von Trittbrett an Müllauto verletzt

Telfs – Beim Sturz von einem Trittbrett eines Müllautos ist am Montagvormittag in Telfs ein 41-jähriger Arbeiter verletzt worden, berichtet die Polizei. Der Mann stand demnach hinten am Lkw, als der 36-jährige Lenker von der Anton-Auer-Straße in die Josef-Schöpf-Straße einbiegen wollte.