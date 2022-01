Pfarrer-Maaß-Tag: Erinnerung an Fließer „Heiligen“

In der Krypta der Fließer Pfarrkirche wird an den als Heiligen verehrten Pfarrer Maaß erinnert.

Fließ – Von so manchem wird er wie ein Heiliger verehrt, obwohl er nie heiliggesprochen wurde: Heute gedenken die Fließer ihres alten Pfarrers Alois Maaß. Der Seelsorger, der beinahe ein halbes Jahrhundert in der Gemeinde wirkte, starb am 18. Jänner 1846 – vor 176 Jahren. Bis heute ranken sich zahlreiche Legenden und Anekdoten um den Priester.