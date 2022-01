Der Koasalauf findet heuer doch nicht statt: 50. Jubiläum auf 2023 verschoben

St. Johann i. T. – „Aufgrund der sich ständig ändernden Vorschriften und Auflagen sehen wir uns leider dazu gezwungen, den Tiroler Koasalauf auch dieses Jahr abzusagen“, heißt es von Seiten der Veranstalter des legendären Langlaufwettbewerbs in St. Johann. Das 50-Jahr-Jubiläum ist aber nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Das Jubiläum wird im Winter 2023 gefeiert. Bereits bezahlte Nenngelder werden in den nächsten Wochen rückerstattet. Als Alternative gibt es zwei so genannte App Runs. Diese gehen sogar in die Verlängerung. Bis 27. Februar 2022, 23.59 Uhr, können Langläufer die beiden App Runs nutzen. Die zwei App Runs können individuell und jederzeit mittels der STRAVA-App bestritten werden. (TT)