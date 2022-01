Reform für U-Ausschuss-Gesetz: Laut Tiroler FP „je mehr, desto besser“

Der Start, der Verlauf und auch das Ende des Untersuchungsausschusses des Tiroler Landtags zur und über die Flüchtlingsgesellschaft des Landes, die „Tiroler Soziale Dienste GmbH“ (TSD), hat die Debatte über eine Reform des diesbezüglichen U-Ausschussgesetzes maßgeblich angestoßen. Wie mehrfach berichtet, lagen sich Regierung wie Opposition über Wochen in Fragen des Vorsitzes, rechtlicher Bestimmungen und dergleichen mehr in den Haaren. Übereingekommen ist man informell, dass es eine Überarbeitung benötige. Die Liste Fritz hat kürzlich als Erste ihre Vorschläge für eine Stärkung der Minderheitenrechte auf den Tisch gelegt. Ende Jänner sollen die Gespräche zwischen Schwarz-Grün und der Opposition starten.

„Je mehr, desto besser“, klinkt sich nun auch FP-Klubchef Markus Abwerzger in diese Diskussion ein und bringt die Blauen in Stellung. Neuerlich pocht Abwerzger darauf, im Vorfeld ein Gutachten darüber einzuholen, was überhaupt rechtlich machbar sei. Diese Prüfung solle durch den Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt erfolgen: „Der Maßstab eines neuen Untersuchungsausschussgesetzes in Tirol ist und muss die Bundesverfassung sein.“ Im Kern müsse selbiges endlich zu einem „echten Minderheitenrecht werden“. (TT, mami)