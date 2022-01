ÖBB suchen neue Lokführer: 1100 freie Ausbildungsplätze

In Tirol und Vorarlberg bieten die ÖBB aktuell 150 Stellen an.

Innsbruck, Bregenz – Kollegen gesucht: Die ÖBB sind aktuell großflächig auf Mitarbeitersuche. Österreichweit gibt es heuer 1100 freie Ausbildungsplätze, informierten die Bundesbahnen gestern. Alleine in Tirol und Vorarlberg sind 150 freie Stellen zu vergeben. 78 davon für die Ausbildung zum Triebfahrzeugführer; rund ein Jahr lang muss man dafür Theorie und Praxis des „Lokführer“-Berufs erlernen, dann können Fahrgäste von A nach B transportiert werden. „Die nächsten Kurse starten ab Februar laufend mit einem Kurs pro Monat. In jedem Kurs gibt es vier Plätze“, so die ÖBB. Voraussetzung ist unter anderem eine abgeschlossene Ausbildung – Lehrabschluss oder Matura – und ein Mindestalter von 19,5 Jahren bei Kursbeginn.