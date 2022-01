Skitourenfestival in Osttirol Ende Jänner mit Expertenrunde

Skitouren werden immer beliebter. Osttirol will sich mit dem Skitourenfestival einen Namen als Top-Destination machen.

Kals, St. Jakob i. D., Innervillgraten – Vom 27. bis 30. Jänner findet in den drei Osttiroler Gemeinden Kals, St. Jakob in Defereggen und Innervillgraten das beliebte Skitourenfestival statt, heuer zum 8. Mal. Das ist trotz der Corona-Beschränkungen machbar. Bei den geführten Touren sind die Gruppen klein genug, und die Veranstaltungen in geschlossenen Räumen werden entsprechend den Covid-Vorgaben durchgeführt.