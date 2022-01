Kammerneubau in Imst: Im Frühjahr wird betoniert

Imst – Auf die Imster Unternehmer sei Verlass, lobt ihr Wirtschaftskammer-Obmann, Josef Huber: „Allein in Imst bilden wir 880 Lehrlinge aus. Das sind einige mehr als zuletzt, was ein sehr positives Signal ist.“ Hinzu komme, dass diese Steigerung bei weniger Ausbildungsbetrieben gelungen ist. „Einige Betriebe legen besonderes Engagement an den Tag. Dieser Einsatz macht sich auch dadurch bezahlt, dass Lehrplätze stärker nachgefragt werden.“ Durch dieses Zeichen intensiver Bemühungen stemmt sich der Bezirk gegen den Fachkräftemangel. „Fachkräfte ist vielleicht der falsche Ausdruck: Es herrscht ein Arbeitskräftemangel in allen Branchen auf allen Ebenen“, bestätigt Huber. Dabei stehen generell der Tourismus und speziell die Gastronomie, aber auch Handwerk und Handel im Fokus. Man behelfe sich mit Arbeitskräften aus EU- und Nicht-EU-Staaten, Lehrlingsoffensiven sowie durch Anreize an Arbeitslose.

Die Wirtschaftskammer selbst treibt in Imst ihre Arbeiten an einem Neubau am bisherigen Standort voran. „Im März, April wollen wir mit den Konstruktionsarbeiten beginnen, nachdem das 50 Jahre alte Bestandsgebäude bereits zur Gänze abgetragen wurde“, verweist Huber auf den entstehenden Neubau, der auch ein „Wifi Oberland“ beheimaten wird. Die Pläne seien eingereicht und man erwarte eine schnelle Baugenehmigung in den nächsten Wochen. In den kommenden zwei Jahren wird die neue Bezirksstelle fertig gestellt werden. Bis dahin befindet sich die Wirtschaftskammer Imst mit dem gesamten Wifi-Kursangebot in Tarrenz. „Wir liegen voll im Zeitplan und können es kaum erwarten, dass mit dem Neubau begonnen wird“, so der Imster Bezirksobmann. (top)