„Der Mensch steht im Mittelpunkt“: Bildungshaus Osttirol sucht neue Leitung

„Wir haben uns in der Pandemie wieder auf unser Kernthema konzentrieren können: Der Mensch steht im Mittelpunkt.“ In den Jahren zuvor sei es zu sehr um Strukturen, Verwaltung, Qualitätsmanagement, Zertifizierungen und erst recht den Datenschutz gegangen, meint die Leiterin. „Wir haben unsere Kräfte zuletzt in die Digitalisierung und persönliche Kontakte investiert.“ Auf seiner Homepage bietet das Bildungshaus einen eigenen Podcast, wo zum Beispiel virtuelle Kulturreisen angeboten werden. Obwohl man wisse, dass nicht alle Veranstaltungen durchgeführt werden können, füllt das Team seinen Kalender so, als ob es keinerlei Einschränkungen gäbe. Nur die Hälfte aller Veranstaltungen fand im letzten Jahr dann auch tatsächlich statt. „Sämtliche Absagen haben wir telefonisch mitgeteilt und sind mit den Leuten dadurch im Gespräch geblieben. Das Gefühl, nicht allein zu sein, stärkt uns alle.“