33-Jähriger prellte Zoll um 70.000 Euro: Radarwarner als billige Geschenke deklariert

Der Angeklagte gab an, nur ein Mittelsmann gewesen zu sein. Für einen Freund aus den USA, der mit Radarwarnern handelt und diese auch in Europa vertreibt. „Die Pakete mit den Geräten hat er an die Trafik meiner Eltern geschickt“, erzählte der Beschuldigte. Er habe sie dann weitergeleitet. Den Umweg über Vorarlberg begründete der Angeklagte mit der rechtlichen Situation: „In Österreich ist der Besitz der Geräte erlaubt, in Deutschland nicht. Dort wären die Radarwarner sofort beschlagnahmt worden.“ Geld habe er für seine Hilfe keines erhalten: „Nur Warngeräte zum Testen.“