Innsbrucker „UND“-Magazin: Zuspruch allein reicht nicht

Die Ausschreibung für die nächste UND-Ausgabe wurde dieser Tage veröffentlicht. Schwerpunktthema ist „Davon kann man leben!“ – verhandelt werden sollen nicht zuletzt Rolle und Stellenwert von Kunst und Kultur in krisenhaften Zeiten. Bis Ende Februar können Beiträge eingereicht werden. Formale Vorgaben gibt es wie bisher keine. „Alles, was druckbar ist, kann gedruckt werden“, sagt Mölk. 250 bis 300 Arbeiten – Texte, Illustrationen, Fotografien, Collagen – werden im Schnitt eingereicht. Etwa 50 schaffen es pro Ausgabe ins Heft. Das Netzwerk um UND ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Das Magazin strahlt weit über Tirols Grenzen hinaus. Rund 700 bis 1000 Exemplare pro Ausgabe werden verkauft. Auch digital wird UND vertrieben. Illustratorinnen und Illustratoren, die für UND exklusive Inserate entwarfen, arbeiten inzwischen regelmäßig für namhafte Unternehmen. „Da ist sehr viel Positives passiert, zu dem wir den Anstoß gaben“, sagt Christina Mölk.

Mit dem nächsten Thema spielt UND indirekt auch auf die eigene Situation an. Finanziell ist die Situation der Zeitschrift schwierig. „Wir haben intensiv an UND gearbeitet – und etwas aufgebaut, das sich sehen lassen kann und sich sehr gut entwickelt“, sagt Julia Scherzer. Nun habe man aber einen Punkt erreicht, an dem das Magazin auf eine stabilere Basis gestellt werden müsse. „Unsere Eigenleistung ist hoch, vieles machen wir ehrenamtlich. In den vergangenen sechs Jahren haben wir aus uns herausgeholt, was möglich ist“, ergänzt Mölk. Das nehme man eine Zeitlang in Kauf, „aber irgendwann geht es nicht mehr“. Mölk als auch Scherzer haben Familie. Bisweilen haben sie sich für die Arbeit an UND bereits Geld leihen müssen.