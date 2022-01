„Es herrschte das wilde Chaos": Illegale Mallorca-Partys alarmieren Behörden

Palma – Feste feiern wie sie fallen, trotz steigender Corona-Zahlen. Das dürfen sich viele Menschen am Wochenende in der der Gemeinde Sa Pobla im Norden Mallorcas gedacht haben. Im Rahmen des Sant-Sebastià-Festes wurde hier ausgelassen auf der Straße gefeiert. Trotz offiziellem Verbot. Gómez befürchtet, dass sich diese Szenen am Donnerstag in Palma, der Hauptstadt Mallorcas, in noch größerem Umfang wiederholen könnten. Neben anderen Maßnahmen habe man die Zwangsschließung von vier Lokalen angeordnet, die bereits gegen das vorgeschriebene Limit der Gäste-Zahl verstoßen hätten.