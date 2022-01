Ölpreis steigt: Sorte Brent auf höchstem Stand seit 2014

In den ersten Wochen dieses Jahres verteuerte sich Heizöl um rund 12 Prozent.

Singapur, Innsbruck – Die Ölpreise haben am Dienstag weiter angezogen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Öl der Sorte Brent stieg dabei auf den höchsten Stand seit 2014. Ein Fass der Nordseesorte kostete zuletzt 87,34 Dollar. Das sind knapp ein Prozent oder 86 Cent mehr als am Montag. In der Nacht war der Kurs zwischenzeitlich sogar bis auf 87,55 Dollar gestiegen. Auch die amerikanische Sorte Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich weiter.