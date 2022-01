Bereit zum Jobwechsel: Viele Österreicher prüfen ihre Arbeitssituation

Seit Beginn der Corona-Pandemie hätten 23 Prozent der Erwerbstätigen in Österreich ihren Job gewechselt, heißt es in der Studie. Dabei spielt Geld (22 Prozent) bei den Jobwechslern aktuell weniger eine Rolle als eine bessere Work-Life-Balance (25 Prozent) oder flexiblere Arbeitszeiten (25 Prozent). Allen voran steht aber der Wunsch nach mehr Sicherheit im neuen Job (26 Prozent).

"Der Arbeitsmarkt wandelt sich vom Anbieter- zum Nachfragemarkt", so Sandra Bascha, verantwortlich für die österreichweite Kommunikation von XING. Daher sei es trotz Corona in vielen Branchen so einfach wie noch nie, einen neuen Job zu finden. Bemerkenswert sei dabei, dass knapp jeder vierte Stellenwechsler gekündigt hat, ohne eine neue Position in Aussicht zu haben.