Hahnenkammrennen: Gefahr lauert nicht nur auf der Streif

Ausnahmezustand in Kitzbühel: Die FFP2-Maskenpflicht in der wenig bis gar nicht belebten Innenstadt wird von den Polizeibeamten genau kontrolliert.

Kitzbühel – Die rote Zone ist im Ski-Weltcup der engste Kreis und all jenen vorbehalten, die mit den Athleten in Kontakt treten. Doch nun, pünktlich zu den Hahnenkammrennen, sieht auch Kitzbühel „rot“: Wer die Innenstadt betritt, wird per Tafel samt Covid-19-Verordnung höflich auf die FFP2-Maskenpflicht hingewiesen. Wem das noch nicht reicht, dem helfen ebenso höflich Polizeibeamte oder mitunter etwas weniger höflich andere Passanten auf die Sprünge.