Volders: Peter Schwemberger gibt Bürgermeistersessel als Ziel aus

Mit einem "breit aufgestellten Team" will der bisherige 2. Vizebürgermeister Peter Schwemberger (Zukunft Volders) überzeugen.

Volders – Einen deutlichen Mandatszugewinn und das Amt des Bürgermeisters streben Vizebürgermeister Peter Schwemberger und sein Team von "Zukunft Volders" bei den Wahlen am 27. Februar an. In Volders geht, wie berichtet, die Ära von Langzeitbürgermeister Max Harb (Gemeindeliste Volders) zu Ende, um seine Nachfolge bewerben sich neben Vize-BM Schwemberger zwei weitere Kandidaten: GR Helmut Wurm für die Gemeindeliste und GR Reinhard Steinlechner mit dem Team "Gemeinsam für Volders". Eine Stichwahl scheint realistisch.