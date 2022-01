Demonstranten im Sudan setzen Proteste trotz tödlicher Gewalt fort

Khartum – Geschlossene Geschäfte, Barrikaden und neue Kundgebungen: Zahlreiche Menschen haben im Sudan am Dienstag erneut gegen die Machtübernahme durch das Militär protestiert. In der Hauptstadt Khartum errichteten hunderte Demonstranten am Dienstag Barrikaden aus Steinen und brennenden Reifen. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Auch in weiteren Städten des Landes gab es laut Augenzeugen Proteste.