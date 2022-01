Deutsche gewannen "Finale" in Österreich-Gruppe gegen Polen

Bratislava – Deutschlands Handballer haben in der Österreich-Gruppe D der EM in Ungarn und der Slowakei der Corona-Krise getrotzt und gehen mit zwei Punkten in die Hauptrunde. Trotz des Ausfalls von neun positiv getesteten Spielern schlug die DHB-Auswahl am Dienstag in Bratislava Polen mit 30:23 und verschaffte sich damit eine perfekte Ausgangsposition für die zweite Turnierphase, in der Titelverteidiger Spanien, Norwegen, Schweden und Russland warten.