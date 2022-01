Tödlicher Skiunfall in Hochfügen: Kein Hinweis auf Fremdverschulden

Hochfügen – Im Falle einer am Dienstag tödlich verunglückten Skifahrerin in Hochfügen herrscht nun Klarheit über die Todesursache: Laut Obduktion starb die Frau aus medizinischen Gründen, Hinweise auf Fremdverschulden liegen demnach nicht vor, berichtet die Polizei am Donnerstag.