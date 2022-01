Bürgerliste stellt sich in Hopfgarten der Wahl

Mit einer Bürgerliste treten die Kelchsauer auch heuer wieder bei der Gemeinde­ratswahl in Hopfgarten an.

Hopfgarten i. Br. – Die Kelchsau ist ein Seitental der Marktgemeinde Hopfgarten und auch der größte Ortsteil. Dementsprechend wollen die Kelchsauer auch im nächsten Hopfgartner Gemeinderat wieder vertreten sein und so tritt eine Kelchsauer Liste zur Gemeinderatswahl Ende Februar an.

„Für den Ortsteil Kelchsau in der Marktgemeinde Hopfgarten war und ist es von besonderer Bedeutung, mit einer gemeinsamen Bürgerliste in diese Gemeinderatswahl zu gehen. Nur mit einer überparteilichen, gemeinsamen Liste können Kelchsauer Interessen auch sachlich, stark und mit Nachdruck im Gemeinderat und im Vorstand in der Marktgemeinde Hopfgarten vertreten und durchgesetzt werden“, heißt es in einer Aussendung der Kelchsauer Liste. Schon jetzt ist die Kelchsauer Liste mit zwei Mandaten im Gemeinderat vertreten. „Die wollen wir halten und hoffen eventuell auf ein drittes Mandat. Auf jeden Fall wollen wir weiterhin einen Vertreter im Gemeindevorstand haben“, sagt Listenführer Martin Hölzl, der als Bürgermeisterkandidat auch wieder in den Ring gegen Langzeitbürgermeister Paul Sieberer steigt. „Wichtig ist, dass die Menschen auch eine Auswahl haben bei einer Wahl, und wenn es mehrere Kandidaten gibt, wird es vielleicht auch einmal spannender werden in Hopfgarten“, sagt Hölzl, und weiter: „Klares Ziel ist es, dass es eine Stichwahl gibt.“