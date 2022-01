Wirtschaft will effizientere Genehmigungsverfahren

Die Wirtschaft will Genehmigungsverfahren schneller abschließen.

Wien – Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) präsentierte gestern mit Industriellenvereinigung (IV) und der Interessenvertretung der E-Wirtschaft, Oesterreichs Energie, Vorschläge, wie im Zuge der Klima- und Energiewende wichtige Projekte künftig rascher umgesetzt werden können. WKO-Generalsekretär Karlheinz Kopf monierte, dass mit Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren (UVP) von fünf bis zehn Jahren bis zur Genehmigung die Klima- und Energiewende nicht zu schaffen sei. So würden sich im langjährigen Durchschnitt UVP-pflichtige Projekte mit einer Investitionssumme von mindestens 15 Mrd. Euro in der Pipeline befinden. „Die UVP darf nicht weiter ein Verhinderungsinstrument für Vorhaben sein, die eine Transformation ermöglichen und für den Standort enorme Bedeutung haben“, so Kopf.