„Fridays for Future“ ruft in Tirol eine Klimawahl aus

Die Bewegung „Fridays For Future“ fordert seit Jahren politische Maßnahme­n, um Klima und Umwelt zu schützen. © Alexandra Covelli

Von Catharina Oblasser

Innsbruck – „Fridays For Future“, kurz FFF, will den Klimaschutz nach den Gemeinderatswahlen im Februar 2022 stärker auf kommunaler Ebene verankert sehen. Neue Mandatarinnen und Mandatare, neue Chancen für den Klimaschutz, so hofft die Bewegung. „Unsere Vision ist es, diese Wahl zur Klimawahl zu machen“, erklärt Sprecherin Sofia Scherer. Federführend sind dabei die beiden FFF-Gruppen in Innsbruck und Kufstein, nun soll die Idee in ganz Tirol Fuß fassen.

„Wir wollen die Parteien und Listen auffordern, in ihr Programm Punkte aufzunehmen, die zum Klimaschutz beitragen“, schildert Scherer weiter. „Das kann ein Klimastammtisch sein oder eine Tauglichkeitsprüfung für anstehende Projekte.“ Auch mehr Grünanlagen in der Gemeinde, der Ausbau der Photovoltaik, Car-Sharing oder die Ermutigung, mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren: All das sind Maßnahmen, die sich auf Gemeindeebene umsetzen lassen. „Viele Menschen wollen etwas dazu beitragen, dass das Klima stabil bleibt, aber sie wissen oft nicht wie“, meint Scherer. Deshalb bereitet „Fridays For Future“ eine Reihe von Veranstaltungen vor.

In den Wochen vor der Wahl wollen FFF-Gruppen in ganz Tirol Kundgebungen veranstalten und noch einmal auf die Dringlichkeit von Maßnahmen hinweisen. Mit im Gepäck haben die Mitglieder ein Ideenpapier. Darin finden sich Forderungen für ein klimafittes Tirol und die Beschreibung von Schritten, die in diese Richtung führen.

„Bei den Kundgebungen laden wir Parteien, Listen und wahlwerbende Gruppen ein, das Papier zu unterschreiben“, sagt Sofia Scherer. Auch für die Wahlberechtigten sei es interessant zu sehen, welche politischen Gruppen sich ganz besonders für den Klimaschutz engagieren.